Desconsuelo en el barrio de Las Manchas tras ser engullido su cementerio por el volcán: "Nos dejó peor todavía"

“Yo tenía la esperanza de que el cementerio no se lo llevará, pero se lo llevó”, lamentan hoy en el lugar.

Vecinas como María de los Ángeles , entrevistada en Informativos Telecinco , relatan la devastación provocada por el volcán : “Se llevó la casa, los plátanos, los terrenos”, cuenta, señalando no obstante que la pérdida que más le ha dolida es precisamente esa que ha dejado la lava tras arrasar también con el cementerio.

Lo mismo le sucede a otra vecina, que relata con dolor que ya no tiene dónde ir junto a su abuela para ponerle flores a su bisabuela: “Nunca más voy a compartir eso con mi abuela. No poder ir allí, ponerle flores… porque al final esos ratitos son los que llenan a las personas cuando no las tienes”, explica desde la desolación.