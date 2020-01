Monterrat Bassa de ERC: "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

Tuvo que escuchar Bassa gritos de golpista mientras atacaba con dureza extrema al PSOE, su futuro socio de Gobierno. "¿Dónde está el PSOE? ¿Se alegra de nuestro dolor? ¿Que hayan sentenciado a mi hermana y sus compañeros a 12 y 13 años de cárcel? El PSOE ha sido cómplice de la mentira sobre la violencia en Cataluña. Ante la rabia que me genera la injusticia y la mentira ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana en la cárcel y en el exilio?". Pocos daban crédito porque parecía que Bassa iba a votar que no. Pero se reafirmó en su abstención. Eso sí dejó claro lo que piensa de los partidos constitucionalistas emocionada. "Prefieren golpear y encarcelar a reconocer un derecho democrático como el de la autodeterminación. Sé que la mitad de este hemiciclo se alegra de nuestro dolor, o lo querrían aún mayor. Este sentimiento define su miseria y su concepto de democracia". Y se fue a su escaño.