Sánchez, sobre la exhumación de Franco: “Creo que es una gran victoria de la democracia”

“España empezó a saldar una deuda que todavía no se ha saldado con las víctimas del franquismo. Hay muchísimos familiares que todavía están buscando los restos de sus seres queridos en cunetas que, o bien están localizadas y lo que falta es exhumar esos restos, o simplemente no saben dónde están. En el Valle de los Caídos, por ejemplo, hay restos de seres humanos, de familiares que no fueron avisados de que se iban a trasladar esos restos al Valle de los Caídos. Ahí estaban las víctimas, ahí estaba el verdugo. Hoy no está el verdugo, están las víctimas, y por eso yo creo que hemos empezado a saldar una deuda, todavía no del todo saldada, pero hemos empezado a saldar una deuda, y yo creo que esta es además una gran victoria de la democracia. Incluso para aquellos que no la consideran como propia”, ha recalcado.