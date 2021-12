El portavoz municipal y concejal de Tráfico de Cáceres, sancionado por conducir sin seguro en vigor ni ITV

A modo de explicación, Andrés Licerán emitió un comunicado: "Efectivamente, el domingo a media mañana cogí el coche después de salir a hacer deporte y en un control rutinario de la Policía Local me pararon. En ese momento, y para mi sorpresa, descubrimos que no tenía el seguro ni la ITV al día, algo de lo que en ningún momento había sido consciente. Está claro que no cumple con la ejemplaridad que se nos exige a los concejales, pero no deja de ser un error, probablemente achacable a mi cambio de residencia, que me ha generado algunos problemas con las notificaciones y demás correspondencia. Esta misma mañana he abonado el seguro y solicitado cita para la ITV. Como debe ser, me toca pagar la multa y cumplir como a cualquier vecino".