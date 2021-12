Más de 2,5 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas sin la inspección técnica del vehículo (ITV) en regla, a pesar de que todos los coches deben pasarla y tener su correspondiente pegatina cada dos años y que esto acarrea sanciones entre 200 y 500 euros. También se sanciona en caso de llevar la pegatina de la ITV, pero no en el lugar correcto y te puede costar 80 euros.

Sin embargo, para el 2022 se incluirán nuevos documentos para poder realizarla: el DNI y el seguro del coche. Sin esta documentación, no hay posibilidad de que nuestro coche sea considerado apto... aunque funcione a la perfección.

La ITV se trata de una serie de pruebas que deberá pasar tu coche, moto o cualquier otro medio de transporte cada cierto tiempo, que variará en función del tipo de vehículo, de su antigüedad, de su uso, etc.

No hay una fecha concreta para que entre en vigor esta prueba, pero la Directiva 2014/45/UE de la Comisión Europea dicta que debe ponerse en práctica antes de mayo de 2023, por lo que no es descartable que algunas estaciones ya la sigan en 2022. Esta nueva prueba va a medir el ruido que produce el sistema de escape de algunos vehículos. La intención es que los coches que superen cierto nivel de decibelios no puedan seguir circulando.