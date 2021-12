A partir del sábado los vehículos sin la etiqueta ambiental no podrán acceder por la M-30

La nueva normativa prohibirá a muchos vehículos entrar y circular por algunas partes centrales de la capital de España en especial a los que no tengan pegatina de la DGT, que no estén domiciliados o no se encuentren empadronados, además de los que no pagan el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en el Ayuntamiento de Madrid no podrán entrar en las vías públicas del interior de la M-30.