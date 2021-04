La Reina Sofía recibe la segunda dosis de Pfizer en el hospital público de Fuencarral

Fue el pasado 16 de marzo cuando Zarzuela informó de la vacunación de la madre del Rey. En ese momento se anunció que no se distribuirían imágenes del momento y se reiteró, una vez más, que Don Felipe y Doña Letizia no se vacunarían hasta que no les llamaran de su centro de salud, algo para lo que no hay fecha, dada la edad de los Reyes y su falta de patologías previas.