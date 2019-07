Nadie quiere ser el culpable de otras elecciones: Sánchez busca un acuerdo 'in extremis'

Por eso el debate entre Iglesias y Sánchez fue a cara de perro. La escenografía ante el electorado de izquierdas de 'la culpa es tuya' dibujó una negociación llena de reproches en el Congreso con el resto de partidos de espectadores. Y en ella llegaron los nervios. Los de Sánchez al decir a Podemos que votar con Vox, Ciudadanos y Podemos un gobierno alternativo en un tono desesperado, y el de Iglesias desgranando desaires y dejando claro que no se iba a dejar humillar ni ser un partido florero. Y sentenciando: "sin nuestros votos no será usted presidente nunca". Dicho y hecho. Órdago lanzado. Y una mañana de negociaciones, imploraciones y miedos hasta que Iglesias, en otro gesto televisado, el segundo, se abstenía diciendo eso de no soy yo, eres tú. Sánchez de nuevo se veía obligado a mover ficha para no ser acusado de una nueva llamada electoral. La primera votación de la investidura ha sido todo un aviso a navegantes . Sánchez solo tenía el voto de Revilla. Hasta Montero, la pìeza para cambiarlo todo, votaba que no vía telemática antes del cambio de postura de su partido.