Iglesias contesta al ataque de Sánchez: “No nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie”

Inmediatamente después de que Pedro Sánchez, muy enfadado y elevando el tono advirtiese a Unidas Podemos de que se pensasen muy bien si votar en contra con la ultraderecha la formación de un Gobierno socialista” y les invitase a ponerse ellos de acuerdo destacando que “PP, Ciudadanos, Vox y Unidos Podemos suman” , el líder de la formación morada ha contestado también de forma contundente. “Mire, nosotros somos una fuerza política joven, pero nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie. Estamos dispuestos a hacer un Gobierno de coalición con ustedes en la proporción que nos han dado los votos. Y si no es así usted tiene alternativa. Convenza al PP de hacer un acuerdo de gran coalición con ellos. O a Ciudadanos o a Vox. Convénzales de reformar la Constitución para cambiar las reglas del juego que están demostrando su incapacidad para llegar a acuerdos de legislatura”, ha dicho, antes de devolverle las advertencias: "Tiene usted otra opción, que es hacer caso al señor Tezanos y convocar unas nuevas elecciones. Permítame que le haga una advertencia. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un Gobierno de coalición con nosotros proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca”.