Debate de investidura bronco e inútil: seguimos en el 'día de la marmota'

Sánchez pide a Podemos que apoye la investidura aunque no haya gobierno de coalición

Iglesias reta a Sánchez: "Si no hay gobierno de coalición usted no será presidente nunca"

PP, C's y Vox dejan claro su 'no' a la investidura de Sánchez

en un Sánchez ha pedido a Podemos que apoye un acuerdo de investidura aunque no haya acuerdo para un gobierno de coalición. No solo eso. En un arrebato, ha llegado a decirle al líder de la formación morada que si no quiere un gobierno progresista para España vote con C's, PP y Vox para formar una alternativa. No sabemos si hemos sido testigos de un teatro político con mayúsculas, pero lo cierto es que Sánchez lo fía todo al jueves. No parece fácil a la vista del tono y los reproches que se han vivido entre Podemos y el PSOE en un primer día de investidura en el que

El presidente en funciones ha señalado que está dispuesto a correr el riesgo de un gobierno en coalición, pero ha abierto otros escenarios. "Lo que digo es que, entre un gobierno de coalición como ustedes lo están planteando y que ustedes voten con la ultraderecha en contra de la investidura de un presidente socialista por segunda vez en tres años... creo que hay muchas opciones que se pueden abrir durante estos días". Iglesias, por su parte, le ha recordado todos los noes de Sánchez. "Explíqueselo a la cámara", ha retado Iglesias, que ha puesto en duda que Sánchez quiera pactar con Podemos. "Me llama la atención que pida la abstención a PP y C's, espero que no se la pida a Vox", ha señalado Iglesias que ha criticado el afán de Sánchez de aplicar el artículo 99.

Podemos no va a ser un objeto decorativo

no va a ser un objeto decorativo. Iglesias ha reaccionado con dureza señalando que su partido no se va a dejar humillar ni pisotear y ha recriminado que Sánchez eche mano a una reforma de la Constitución por su falta de competencia para lograr aliados. Y ante las amenazas de Sánchez con unas nuevas elecciones en noviembre, el líder de la formación morada ha sentenciado que "si no hay gobierno de coalición usted no será presidente nunca". Y le ha aconsejado que no se fíe de las encuestas de Tezanos. Los reproches de los dos líderes han sido constantes, hasta el punto de que Pablo ha dejado claro que

Casado: "Sánchez tiene un proyecto de ruptura para España"

Sorprendió el tono cuando en los pasillos todos estaban convencidos de llegar a un acuerdo final. También lo piensan Rivera, Casado y Abascal. Seguimos pues en el día de la marmota. Casado fue esta vez el más moderado echando en cara a Sánchez que no haya ofrecido nada a los constitucionalistas y ha dejado claro que votará 'no' porque no quiere ser patente de corso para los que quieren acabar con España.

“¿Cómo voy a abstenerme?”, ha dicho Casado, poniendo la puntilla en las “dos horas” de discurso de Sánchez y recriminándole que “su verdadera cara es que tiene un proyecto de ruptura para España".

Tanto a él como al líder de Ciudadanos, el presidente en funciones les ha pedido la abstención si quieren que el Gobierno no dependa de los independentistas.

Rivera acusa a Sánchez de "colaborar con el sectarismo"

Rivera, por su parte, ha sido más duro, en su tono habitual en las últimas comparecencias desgranando que Sánchez tiene "un plan y una banda" (sus socios de la moción de censura) para llevarlo adelante. Ha criticado Rivera que Sánchez califique como fascistas a lo que no opinan como él y ha rechazado apoyar a un gobierno sectario cuyo objetivo es dividir. No solo eso. Ha exigido la dimisión de Marlaska, ha retado a dimitir a Sánchez por el caso ERE y ha defendido su no porque eso es lo que prometió en campaña electoral.

Abascal señala al gobierno dañino del líder socialista