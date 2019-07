Los zascas entre Sánchez e Iglesias

Pedro Sánchez ha contestado a un contrariado Pablo Iglesias que le ha dejado claro que no comparte su petición de abstención a la derecha "espero que no se la pida a Vox" y ha dejado claro a Sánchez que "Podemos no puede ser un objeto decorativo en el Gobierno". Sánchez ha amenazado en varias ocasiones con elecciones y ha responsabilizado a todo el bloque parlamentario si esto ocurre. Incluso ha lanzado a Iglesias la oferta de un pacto de investidura si no se ponen de acuerdo. Le ha reprochado a Iglesias que pueda frenar por segunda vez en tres años un gobierno progresista. Iglesias le ha contestado con dureza poniendo en duda su intención de formar un gobierno de coalición que no es un gobierno de lentejas.