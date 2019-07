Los líderes de Unidas Podemos y del Partido Socialista mantuvieron un tenso enfrentamiento durante el debate de investidura. "¿Qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara", preguntaba Iglesias. Además, afirmaba: "No nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie. Si ustedes por la cerrazón de no hacer un Gobierno de coalición con nosotros proporcional a los votos obtenidos, temo que no será presidente de España nunca”.