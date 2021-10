El SEPRONA se vuelca en el rescate y cuidado de animales afectados por el volcán en La Palma

Aseguran que tras la erupción del volcán hay muchas familias que ya no pueden hacerse cargo de ellos, porque no tienen sitio y no pueden más. Por ello, trabajan en sintonía con la protectora, desde donde reconocen su labor: "Ellos se han involucrado totalmente acompañándonos, haciéndonos llegar a sitios e, incluso, si no hemos conseguido llegar nosotros, ellos han podido darles de comer y avituallarles con comida y agua".