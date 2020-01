El Supremo pide formalmente a la Eurocámara que levante la inmunidad de Puigdemont

La fecha de la misiva fue el pasado 10 de enero, que coincidió con el día en que el juez acordó solicitar al Parlamento Europeo que suspendiese la inmunidad de ambos, procesados por sedición y malversación y fugados del país, para poder proceder a su entrega. El magistrado decidió mantener las euroórdenes que pesan sobre ellos, si bien éstas quedan de facto congeladas hasta que la Cámara conceda el suplicatorio. No podrán ser detenidos si el Parlamento Europeo no levanta su inmunidad, a no ser que regresen a España, donde sus órdenes de detención siguen operativas.