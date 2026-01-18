Rocío Martín 18 ENE 2026 - 19:57h.

Los médicos han informado de su estado de salud en rueda de prensa en el hospital

Illa ingresó con un cuadro hiperagudo de dolor y de dificultad en la movilidad de algunos músculos de las extremidades inferiores

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está "bien y estable" en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona aunque este domingo sigue con las pruebas que empezaron el sábado por la tarde a raíz de un dolor muscular tras practicar deporte.

Los médicos han informado de su estado de salud en rueda de prensa en el hospital, donde han aclarado lo ocurrido: "El presidente ingresó en el servicio de urgencias, llegó con una ambulancia, con un cuadro hiperagudo de dolor y de dificultad en la movilidad de algunos músculos de las extremidades inferiores. Se le aplicó el protocolo de urgencias y emergencias para descastar aquellas patologías más emergentes que pueden presentar este tipo de sintomatología y que podrían poner incluso en riesgo la vida del paciente. Se han descartado patologías vasculares, tumorales, a través de exploraciones clínicas y radiológicas y analíticas. Ingresó en la UCI para la observación y tal y como está siendo la evolución mañana por la mañana se revalorará y podrá salir de la UCI e ir a planta de rehabilitación".

Illa mantiene suspendida su agenda: el sábado por la mañana había visitado el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), el mismo día fue al hospital y suspendió su participación prevista para este domingo por la mañana en la Media Maratón de Granollers (Barcelona).

