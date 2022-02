La vacunación infantil contra el coronavirus se estanca

A esto se suma que hay familias con dudas y algunos expertos instan a que se replantee el objetivo de vacunar en esa franja "porque por una parte no vamos a evitar enfermedad grave, porque los niños habitualmente no la tienen, y por otra, tampoco se evitan los contagios", afirma la inmunóloga África González, ya que la protección es menor frente a la variante ómicron.

Recuerdan que las vacunas son seguras, pero señalan "que no parece que los niños en esa franja de edad se beneficien mucho de ellas". No obstante, sí la consideran fundamental en niños con asma o inmunodeprimidos.



Por no ver ese claro ese beneficio, la Agencia Sueca de Salud Pública ya no recomienda administrársela.