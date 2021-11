La vida en un hotel tras perder la casa por el volcán de La Palma: "no nos ha llegado ni un euro"

En cuanto el volcán arrancó su actividad destructiva hace dos meses ya, vecinos como José Luis tuvieron que cambiar su casa por un hotel de Fuencaliente. Están contentos pero no es su hogar. Estuvieron 20 días en casa de su hermano, pero eran muchos y la sensación de agobio era constante. María José vino al hotel con su pareja y 3 hijos. En otra habitación están Raquel y su pequeño. Echando de menos todo. En el hotel hay 426 desalojados. Algunos reciben algún dinero para gasolina, transporte y gastos básicos, pero otros sostienen que han pasado dos meses y todavía no han recibido ni un euro. La inquietud es compartida. "Ahora, a esperar a ver si el gobierno da algo o no da algo".