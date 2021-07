Los viajes en autocaravana van en aumento, y esto cobra sentido si tenemos en cuenta que cada vez le damos más importancia a estar en contacto con la naturaleza. Al fin y al cabo, es evidente que no sienta bien desconectar en este tipo de espacios, y nada mejor que hacerlo en un vehículo que nos permita pernoctar en cualquier lugar.

Sin embargo, el primer aspecto que debemos tener en cuenta es que esto no siempre es así: es importante conocer la normativa municipal al respecto, ya que de ello dependerá que podamos o no pasar la noche en puntos concretos de la geografía española, por mucho que lo hagamos dentro de nuestro vehículo y no en una tienda de campaña.