La lista ha coronado por quinta vez con el primer puesto al Noma 2.0 de René Redzepi, en Copenhague. Este proyecto gastronómico, que toma el relevo de Mirazur, ha recibido el galardón de The World's Best Restaurant 2021, a la vez que el de The Best Restaurant in Europe 2021. De esta forma, Noma 2.0, ha pasado del segundo puesto a liderar la lista. Este reconocido restaurante, que ya iguala al Celler de Can Roca como el más condecorado, vuelve a presidir el panorama gastronómico mundial como ya consiguió en los años 2010, 2011, 2012 y 2014, cuando ya se alzó con este galardón.