Ya hay en Madrid 850.000 vecinos con restricciones de movilidad que no se pueden mover de su barrio para frenar la expansión del coronavirus . El gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando si imponer restricciones a la movilidad a otras 16 zonas sanitarias que son:

Hoy el viceconsejero de Salud de la Comunidad, Antonio Zapatero, en rueda de prensa ha explicado que los técnicos están estudiante la incidencia del virus especialmente en estas nuevas 16 zonas para determinar si es necesario imponer restricciones. No será hasta el viernes cuando el Gobierno regional de a conocer su decisión .

Ya ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso dijo en una entrevista que no le sabía bien que en unas zonas la gente no pueda moverse y “en Salamanca y Chamberí estén a las 23 h tranquilamente tomando copas”.

Las multas se retrasan

Cuando la Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que las restricciones en las 37 áreas empezarían a aplicarse el lunes, también informó que las primeras 48 horas no se multaría y los 200 agentes desplegados para controlar las restricciones de movilidad solo informarían.

El Ejecutivo madrileño dijo que las multas, de entre 600 y 600.000 euros, se impondrían desde el miércoles, a quien se moviera sin justificante. En cambio hoy, el Consejero de Justicia, Enrique López, ha salido a aclara que la policía no podrá sancionar hasta que las restricciones no tengan el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que no llegará previsiblemente hasta el viernoes.