El consumo de leche de vaca en nuestro país sigue siendo mayoritario, seguido del de oveja y del de cabra, pese al auge de las leches vegetales, según el Código Alimentario Español (CAE). Ahora bien, no siempre tenemos claro qué leche de vaca es mejor consumir. Existe el mito - o no - de que la leche entera de vaca engorda, o que su consumo en líneas generales no es bueno para nuestra salud o, por el contrario, que es imprescindible en nuestra dieta. ¿Cuánto hay de verdad en esto?