Erecciones que duran horas o días, el gran peligro de consumir fármacos ilegales contra la disfunción eréctil

El miedo a no dar la talla en la cama ha sido siempre una constantes del sexo masculino que se enfrentaba casi sin armas a la temida disfunción eréctil . La aparición del fármaco conocido como Viagra y sus posteriores competidores como Cialis han venido a paliar esta situación de ansiedad que ahora se enfrenta al nuevo reto de la aceptación sin complejo de la liberación sexual femenina y el avance en el terreno de la igualdad de ambos sexos .

Recientemente, un hombre tuvo que ser atendido en un hospital de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas tras sufrir una erección que se prolongó durante tres días como consecuencia de haber ingerido un fármaco destinado a estimular las erecciones en toros sementales . El varón, cuya filiación no se ha dado a conocer quería garantizarse el éxito en un encuentro sexual con una mujer de 30 años .

En septiembre del pasado año, Elliot Rossiter , un otro ciudadano británico de 41 años, experimentó una erección más grande de lo normal cuando se encontraba reunido con unos amigos en Francia según informa el Medical Daily . La erección no tuvo ningún indicio sexual sino que "vino de la nada y no podía deshacerse de ella" . Pasaron 19 horas hasta que se dirigió a una clínica en la que recibió antiinflamatorios.

Un problema con muchos orígenes

En su escrito de acusación el hombre aseguraba que tras un viaje de cuatro horas en su vehículo sufrió este episodio prolongado de priapismo . Basaba su queja en la no demostrada relación entre la anatomía del sillín y problemas urológicos derivados de su uso continuado.

Pero no se trata de un caso anecdótico o un hecho aislado. En junio del pasado año, la revista médica Case Reports in Urology, informaba de incidente que sufrió un conductor británico de 35 años que tras sufrir un accidente con su moto acudió una semana más tarde a urgencias preocupado por una perenne erección que no desaparecía.