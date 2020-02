Estudiante española en Italia: "A mí no me da miedo el coronavirus, vuelvo porque mi madre está histérica"

Juan Rayón, presidente de Erasmus Students Network en España se ha mostrado tajante en unas declaraciones para Europa Press en cuanto a la reacción ante el brote de coronavirus de muchos de los estudiantes españoles que se encuentran en Italia. Este recomienda a los jóvenes que se encuentran en esta situación a que no se precipiten a regresar a sus casas por temor al virus y asegura que sería una pena que cancelasen una experiencia que perdurará más de este concreto episodio. Además, en su opinión, sería contraproducente ya que el riesgo de contagio, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de las autoridades, es mínimo. Es por esto, que anima a los españoles que se encuentran estudiando en Italia, y que se cuentan por miles, a que permanezcan en el país salvo que el gobierno aconseje su regreso.

Según Erasmus Students Network, unos 9.000 jóvenes eligen cada año las universidades de italianas y estima que aproximadamente un millón de españoles están viviendo actualmente su experiencia extranjera en las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, donde esta semana se han suspendido las clases para prevenir el contagio. La valenciana Verónica Lagares, estudiante de la Universidad de Módena contó a Europa Press desde Italia que uno de sus exámenes lo habían pospuesto por la situación y que prevé que las clases sigan suspendidas durante varias semanas. Por esto, la joven ha decidido volver a España y “porque mi madre está histérica, a mí no me asusta el coronavirus, me preocupa más la situación académica porque tememos que esto se alargue hasta finales de marzo o abril”. Lagares tiene pensado regresar en cuanto se normalice la situación y terminar con su curso de “erasmus”.