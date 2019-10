Superhéroes sin escudo, con la piel tan frágil como el ala de una mariposa

La enfermedad Piel de Mariposa afecta a 500 personas en nuestro país, no se detecta hasta el momento del parto y el origen está en las proteínas que hacen posible que la piel tenga resistencia . En el caso de los afectados, las proteínas están ausentes o no funcionan correctamente, la Epidermolisis bullosa que provoca esto afecta de forma diferente a cada persona.

La enfermedad no solo afecta a la piel, también puede afectar a otras partes cuerpo menos visible, pero no por ello menos importantes: las mucosas, tejidos que existen en los ojos, la boca, el tubo digestivo, etc. En ocasiones los daños en estas partes del cuerpo impiden que los afectados puedan comer con normalidad y que deban usar un botón gástrico para alimentarse.