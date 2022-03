La alopecia que padece Jada Pinkett, mujer de Will Smith, ¿se puede frenar?

"Fue aterrador al principio. Estaba un día en la ducha y de repente tenía puñados de pelo en mis manos. Me dije, 'Dios mío, ¿me estoy quedando calva?' Fue de esas veces en mi vida en las que estaba literalmente temblando de miedo”. La alopecia que sufre la esposa de Will Smith, con el que mantiene una relación abierta, es provocada por una enfermedad autoinmune. "Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así. Esta alopecia y yo seremos amigas... ¡Punto!", escribió Jada Pinkett Smith en las redes sociales antes de que su marido pegara un tortazo a Chris Rock, en plena ceremonia de los Oscar por bromear sobre su calvicie.