Antonio Resines, sobre su sufrimiento en la UCI por el coronavirus: "Pedí que me mataran"

"Hubo un momento en que tiré la toalla, prefería irme. Ya no aguantaba más. Coincidió con el peor momento, cuando estaba muy mal. Me agotaba de tal forma que ya no quería seguir. Pedí a los médicos que me pegaran un tiro. No me lo dieron, evidentemente, pero se lo pedí en serio. Me quería ir porque no aguantaba", ha añadido.