El hecho de que en el nuevo individuo coexistan células sanas propias con células cancerosas de otro individuo nos permite diagnosticar estos cánceres contagiosos pues el ADN de las células cancerosas no coincide con el de las células sanas.

Mukherjee se remontaba en su libro al cáncer de mamá que padeció la reina persa Atossa en el 500 a. e. c. pero hoy sabemos de un cáncer todavía más antiguo y que, sorprendentemente, sigue vivo: el cáncer contagioso de perros. Recientes estudios científicos lo han datado con 8 000 años de edad y como sigue contagiándose de perro a perro quién sabe los años que vivirá.

En adultos, el cáncer solo parece contagiarse cuando las defensas de una persona no funcionan correctamente. Por ejemplo, los pacientes que reciben trasplantes de órganos pueden ser vulnerables a contraer el cáncer de su donante. En 2018, cuatro pacientes desarrollaron cáncer de mama después de recibir riñones, pulmones, corazón e hígado de una donante de 53 años que había muerto en un accidente. Las células cancerosas no coincidían con las de los pacientes, sino con las del donante que en el momento del trasplante no tenía la enfermedad.