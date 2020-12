Los catalanes están a sólo seis centésimas de ver reducidas sus cenas de Navidad a seis personas

Los catalanes están a sólo seis centésimas de ver reducidas sus cenas de Navidad a media docena de personas , ya que el Govern ha dejado claro que, si la Rt (velocidad de propagación del virus) sigue repuntando como hoy y llega al 0,90, no podrá pasar a la fase 2, tal como tenía previsto hacer el próximo lunes. Las autoridades catalanas han informado este martes de que la Rt ha repuntado a 0,84 en Cataluña y está a sólo 6 centésimas del 0,90 establecido por el Govern como tope para no poder pasar al tramo 2 de la desescalada.

Los test masivos de hecho, han vuelto a Barcelona para enfrentarse a un mes complicado. Tras días de descenso en los indicadores y relajación de las medidas, los datos vuelven a dar un baño de realidad en Cataluña y queda muy poco para el primer reto de diciembre: el puente . Va a ser un mes decisivo. Terminamos noviembre mejorando todos los indicadores de la pandemia en España, y muchas comunidades se plantean flexibilizar las restricciones, pero en las próximas semanas llegan las compras, las visitas a nuestros mayores en residencias y, por último, nos enfrentaremos a las Navidades. De todos depende que el próximo año no comience con una tercera ola de contagios.

Budó ha indicado que en el Govern se siguen "atentamente los datos", que ha admitido que "preocupan" porque podrían "indicar que la tendencia empieza a invertirse otra vez", y ha avanzado que si la Rt supera el 0,90 "no se podrá pasar de tramo". Según el plan de reapertura del Govern, el cambio al tramo 2 está previsto para el día 7 de diciembre, en medio del puente de la Constitución, pero la decisión de si se pasa de tramo o no, en función de los datos, se adoptará "el jueves o viernes" de esta semana.

Aunque Budó no ha querido avanzar escenarios, si Cataluña se quedara en a fase 1 dos semanas más supondría retrasar la libre movilidad prevista inicialmente para el 21 de diciembre (en la tercera fase) o la posibilidad de reunir hasta diez personas por Navidad (aún no está concretado si contarán los niños en el número total). "Estamos en riesgo de que los datos se nos disparen y no podamos preservar la Navidad", ha alertado la consellera, que ha pedido así "restringir al máximo la actividad social", ya que "lo que hagamos en este puente puede tener consecuencias para la Navidad".