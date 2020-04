Desalojan la Catedral de Granada por una misa en pleno confinamiento

A pesar de todo, según indica la Policía Nacional, los asistentes han desalojado la Catedral "de forma pacífica y sin altercados" y, además, no se les ha sancionado. "No lo hemos hecho con mala intención, pensábamos que el artículo 11 nos lo permitía ya que hace referencia al tamaño de los templos, pero los agentes lo han consultado con sus superiores y no lo permiten, así que obedecemos", informaba desde el púlpito el Arzobispo a los fieles presentes. En efecto, dicho artículo permite la asistencia a lugares religiosos, pero no la celebración de ritos como funerales o misas.