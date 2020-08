Razones por las que te duele la cabeza también en vacaciones: vigila tus nuevos hábitos

Las cefaleas tensionales pueden desencadenarse por estrés

No obstante, Porta detalla que "habitualmente" las cefaleas tensionales no están vinculadas a una época concreta porque "depende de factores externos". "Lo más habitual son las situaciones de estrés. Algunas personas están estresadas en el trabajo y otras cuando se van de vacaciones, en el contexto familiar, principalmente por discusiones. Depende de cada persona, no podemos decir que haya una época en concreto", señala el especialista.