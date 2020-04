El confinamiento, momento perfecto para cambiar la dieta y pasarse a la vida saludable: tres expertos cuentan cómo lograrlo

¿Por qué dar este paso ahora?

Todos hemos dicho alguna vez algo parecido a “voy a empezar a comer mejor”, pero también para muchos han sido solo palabras. Roberto Bosquet galardonado con el premio ‘The best foodie 2018’ por su afición y divulgación de la cocina fácil y saludable, cree que es momento de dar el paso: “Estamos acostumbrados a un ritmo de vida súperalto y no nos da tiempo a pararnos, cocinar, etc. Ahora podemos aprovechar e intentar animarnos más en la cocina, comprobar que es fácil y que nos salen bien las cosas. Así podemos coger el hábito”.