No es ningún secreto que el verano implica altas temperaturas y una mayor exposición al sol: si no hacemos lo necesario para evitarlo, es posible que aparezcan las temidas quemaduras en la piel debido a un exceso de exposición solar. Por eso es importante recordar cuáles son las precauciones debemos tomar antes de sacar a relucir nuestra piel y tener en cuenta que el peligro de sufrir quemaduras no solo existe en la playa y en la zonas de baño: excursiones, paseos e incluso una simple tarde en la ciudad pueden afectar a la salud de nuestra piel. ¿Cómo evitar y combatir las maduras del sol?