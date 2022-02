La llegada de los smartphones o teléfonos inteligentes a nuestras vidas ha supuesto importantes avances, al ponernos en bandeja todos un abanico de herramientas al alcance de la mano con las que gestionar nuestro día a día desde cualquier lugar y a cualquier hora. Pero, como puede ocurrir con el uso de cualquier aparato, si no marcamos unas pautas de utilización saludables, la situación se nos puede ir de las manos y convertirse en toda una adicción . Más aún teniendo en cuenta que la capacidad para 'engancharnos' de estos dispositivos y sus aplicaciones es cada vez mayor, más sofisticada y más difícil de esquivar. ¿Qué podemos hacer para resistir esta tendencia hacia el 'enganche' al móvil? ¿Qué consejos para acabar con la adicción al móvil podemos seguir en nuestro día a día?

Con todo, los datos que arrojan diversos estudios son preocupantes: como muestra, el Informe ditrendia:Mobile en España y en el Mundo 2020 + Especial COVID-19 asegura que 7,6 millones de españoles se consideran adictos a sus dispositivos. Además, hasta el 61 por ciento de los encuestados asegura que "mirar el teléfono es lo primero y lo último" que hacen cada día, y 3,7 millones "no puede pasar más de una hora sin consultarlo".

Además, en 2019, de media en todo el mundo, los ciudadanos pasaron 3 horas y 22 minutos al día utilizando su smartphone. O lo que es lo mismo, gastamos 48 días al año pegados a nuestro teléfono inteligente. En cuanto a las diferencias por sexos, más del 81 por ciento de los varones reconoció que no podría vivir sin su móvil, frente al 72,9 por ciento de las mujeres.

Es preferible (y mucho más sano) relajar la mente antes de irnos a dormir, leer... o, simplemente, no hacer nada para repasar el día tranquilamente y lograr conciliar el sueño de forma natural. Del mismo modo, despertar poco a poco y no empezar a realizar tareas nada más abrir los ojos te ayudará a entrar en la jornada de una forma más relajada: no estamos obligados a estar conectados permanentemente, y casi siempre, las supuestas 'urgencias' pueden esperar.