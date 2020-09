El coronavirus “muta muy poco cada quince días, mucho menos que el virus de la gripe”

Ella es una de las expertas que ha participado en la Fundación Ramón Areces en un coloquio online para actualizar cuánto se sabe a día de hoy sobre la actual pandemia, celebrado bajo el lema 'Covid-19: segunda ola'. En él, Muñoz ha compartido información sobre la evolución de la temporada de gripe en el Hemisferio Sur, en zonas en las que ya han podido ver su incidencia y convivencia con el Covid-19, y se ha mostrado, desde la prudencia, positiva: "Estoy esperanzada porque en Australia, Sudáfrica o América del Sur se han registrado muy pocos casos de coinfección de Covid-19 con el virus de la gripe. Esto no significa que no haya que vacunarse de la gripe ni mucho menos, que habrá que hacerlo, pero es cierto que se han detectado menos del 5 por ciento de casos en convivencia con otros virus y, en el caso de la gripe, hay que hablar de poquísimos casos", ha manifestado.

“No hay dudas de que estamos en una segunda ola”

“Lo lógico es que haya reinfecciones y sean menos graves”

En este contexto, su colega Carlos Barros, doctor del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), ha reparado en que los rastreos, si no se acompañan de una obligatoriedad de realizar el confinamiento domiciliario a la persona que da positivo y a sus contactos, "no sirven para nada". "Contratar ahora a miles de rastreadores no serviría para nada si luego tiene que ir la policía a confirmar que ese individuo está en su domicilio", ha recalcado.

“Un enfermo no tiene que estar ingresado si no es absolutamente necesario”

Por otro lado, sobre los criterios para conceder el alta a los enfermos con Covid-19, Barros ha reconocido que no hay un protocolo específico y que depende de múltiples factores: "Un enfermo no tiene que estar ingresado si no es absolutamente necesario, bien porque necesite una monitorización que no pueda realizar en el domicilio por requerir oxígeno o por no contar con una habitación donde pueda mantener el aislamiento, para esto último están los hoteles medicalizados, pero cuesta mucho mandar a los enfermos allí. El alta también depende de lo seguro o experimentado que se muestre el médico, de si existe atención telefónica para volver a ingresar en cuanto se detecta un empeoramiento”, ha explicado.