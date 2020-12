Ciclo de vida de un medicamento

El control más importante es la farmacovigilancia : se trata del seguimiento del medicamento que ya está autorizado por la AEMPS y a disposición de la población para confirmar que es seguro a largo plazo. En esta última fase no solo se busca que el medicamento sea seguro para la población, también se pretende investigar nuevas indicaciones, usos, dosis del medicamento y se le compara con otros tratamientos del mismo nivel.

Controles y retirada de los medicamentos

En el caso de que se encontrasen fármacos que no cumplen los criterios de calidad autorizados se procede a hacer inspecciones al fabricante o bien la retirada de los lotes si supone un riesgo a la población. Esto es lo que sucedió en octubre de 2019, cuando se retiraron 16 medicamentos con ranitidina (principio activo que se utiliza para reducir la producción de ácido en el estómago) por la detección de un posible agente que podría producir cáncer o favorecer su aparición.

El enfurecido me ha recordado que hace más o menos un año de la retirada de medicamento peor llevada a la práctica que jamás un sanitario esperó conocer... #Valsartán #DEP pic.twitter.com/ivsM2xG3xp

Pero no solo se retiran fármacos tras las revisiones periódicas de la AEMPS: en muchas ocasiones se reciben denuncias en la propia web de la agencia por parte de comunidades autónomas, autoridades sanitarias europeas o profesionales particulares y sanitarios que obligan a investigar determinados compuestos.

Igualmente puede suceder que, en los hospitales, los profesionales médicos detecten en un inyectable partículas que no deberían estar y también lo ponen en conocimiento de la Agencia.

El sector farmacéutico, como no podría ser de otra forma, es uno de los más regulados y controlados en nuestro país. Se trata de un sistema eficaz y coordinado con el de la Unión Europea para asegurar que todos los medicamentos antes de ser comercializados pasan por rigurosos y numerosos controles de calidad. No obstante, el riesgo cero no existe y la retirada de medicamentos ha de verse más como una prueba de que los sistemas de control son efectivos.