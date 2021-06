El fundador de Moderna cree que el coronavirus surgió en el laboratorio de Wuhan: "Estoy convencido"

Además, preguntado por cómo hemos podido llegar a esta pandemia, el experto ha sido claro: "No tenemos pruebas en ningún sentido, pero este virus es tan diferente al de los murciélagos que me parece improbable que haya sido un salto natural", ha respondido. "Es un hecho que un laboratorio en Wuhan trabajaba con él y yo estoy convencido de que salió de allí, que se les escapó. No creo que haya sido deliberado, simplemente estaban estudiándolo y hubo un accidente. China lo niega, claro, pero es la explicación que veo más lógica", recoge el medio El Comercio.