Así es el día a día con síndrome de Asperger: "No sabia si se reían conmigo o de mí"

Un ejemplo es Marina Martín, de 21 años, que fue diagnosticada a los 12 años. "Había ciertas cosas que no entendía de la misma manera que otros niños y niñas, les parecía raro que no entendiera las bromas y se reían porque no entendía los chistes, metáforas, ironías. No sabía si se reían conmigo o de mí", explica Marina en un vídeo difundido por la confederación.