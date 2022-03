En el día mundial del sueño: falsos mitos y consejos para que no sea misión imposible

Porque mirar el techo durante toda la noche, hacer paseos a la nevera (y picar algo que eso no falla, al final no dormir bien engorda sí o sí), mirar el reloj cada cinco minutos y sí, no dejar de tocar ese móvil que también es causa de nuestros desvelos, no es algo que solo te ocurra a ti. La Organización Mundial de la Salud reconoce hasta 88 tipos de trastornos del sueño , entre ellos el insomnio transitorio, que afecta a un 40% de la población mundial. Por no hablar de los ronquidos. Si más de una pareja hablara....

Da rabia sí. Eso de no dormir en toda la noche, pero luego poner la película de marras y... no aguantar ni los títulos de crédito. ¿Por qué me pasa? Hay una razón y se llama 'la puerta del sueño' y suele aparecer en los adultos alrededor de las diez y media o las once de la noche y, en los niños, sobre las ocho u ocho y media de la tarde. A esas horas si estamos relajados el cabeceo no nos lo quita nadie. Otra cosa es aprovechar la ocasión. Y bueno, la leche caliente ayuda, pero más por la temperatura que por la leche; leer no siempre es bueno para quedarse dormido, escuchar música sin letra ayuda y levantarse y hacer ejercicios de respiración es infinitamente más productivo que contar ovejas. Nuria Roure da más claves a Informativos Telecinco y en su libro claro. De obligada lectura. Y no, no te dormirás leyéndolo.