La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó en mayo del año pasado que el dióxido de titanio "ya no puede considerarse seguro como aditivo alimentario" porque " no se puede descartar la genotoxicidad " tras el consumo de sus partículas. Aunque la absorción de dióxido de titanio es baja tras su ingestión, la EFSA señaló que "puede acumularse en el organismo".

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria corrigió así un análisis que se había hecho ya en 2016 y que concluyó que la ingesta de dióxido de titanio era segura. En la segunda evaluación se utilizaron "miles de estudios disponibles" con " nuevos datos y pruebas científicas sobre nanopartículas " que no existían en la primera.

Tras los estudios, los expertos de la EFSA concluyeron que "aunque las pruebas de los efectos tóxicos generales no eran completamente concluyentes, sobre la base de los nuevos datos y los métodos reforzados que utilizamos, no pudimos descartar la preocupación por la genotoxicidad y, en consecuencia, no pudimos establecer un nivel seguro para la ingesta diaria del aditivo alimentario".