Los tres fallecieron tras ser sorprendidos por una placa de nieve en el Pirineo aragonés

La tragedia del alud de Panticosa pudo ser peor: "Otros esquiadores lograron sacar a tres personas y una cuarta enterrada"

Compartir







HuescaLuto y conmoción en el Pirineo aragonés tras confirmarse la muerte de tres personas al verse sorprendidas por un alud en Panticosa. Entre los fallecidos se encuentra el pediatra y bloguero Jorge García Dihinx, su pareja, la atleta Natalia Román, y Eneko Arrastua, vecino de Irún, Guipúzcoa. Tenían 55, 36 y 48 años, respectivamente.

El fatal suceso tuvo lugar en las inmediaciones del llamado pico Tablato, a unos 2.700 metros de altitud, cuando un grupo de seis esquiadores con amplia experiencia se vio sorprendido y alcanzado por una placa de nieve. Pese a los esfuerzos de los equipos del GREIM de la Guardia Civil, el balance final deja, además de tres víctimas mortales, también una mujer herida por hipotermia. La tragedia, además, pudo ser peor, como han confirmado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y jefe del GREIM, Baín Gutiérrez, quienes han explicado que la avalancha se produjo "a unos 2.200 metros de altura" con "un deslizamiento bastante largo de hielo y nieve". En un primer momento, otros esquiadores lograron sacar con vida a otras tres personas, así como a una cuarta que estaba enterrada "a una profundidad considerable".

PUEDE INTERESARTE Los fallecidos por el alud en el Pico Tablato murieron por los golpes: dos supervivientes alertaron para rescatar a sus compañeros

Jorge García Dihinx y Natalia Román, una pareja apasionada de la montaña

Entre las víctimas mortales del alud de Panticosa se encuentra la pareja que conformaban Jorge García Dihinx, de 55 años y Natalia Román, de 36. Nacido en Zaragoza, él era pediatra especialista en Nutrición en el Hospital San Jorge de Huesca, además de ampliamente reconocido por su faceta como divulgador a través del blog 'La meteo que viene', de referencia para montañeros de la zona. Ella, por su parte, era una deportista de alto nivel, natural del barrio zaragozano de Casetas, aunque residía en Suiza por motivos profesionales.

La zaragozana, que destacó también por su brillantez académica, logrando la mejor nota de selectividad en Aragón en 2007, compaginaba en el país helvético su pasión por el deporte y las carreras de montaña con el marketing.

Eneko Arrastua, vecino de Irún, fallecido también en el alud de Panticosa

La tercera víctima mortal es Eneko Arrastua, un vecino de Irun de 48 años que formaba parte de este grupo de esquiadores experimentados, tal como recoge El Diario Vasco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el mismo incidente, una mujer natural de Ordizia logró sobrevivir tras ser rescatada semienterrada en la nieve, siendo evacuada de urgencia con síntomas de hipotermia al centro hospitalario de Huesca. Otros dos integrantes de la expedición resultaron ilesos.

Las autoridades han señalado que las condiciones del terreno eran complejas debido a la falta de asentamiento del manto nivoso. Según ha detallado el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, el accidente se produjo por la fractura de una placa que "se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima". Aunque el riesgo de aludes según la Aemet era de nivel 2 sobre 5, la inestabilidad de la nieve reciente y las placas de viento resultaron fatales.