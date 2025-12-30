La hija del expresidente del Gobierno y la exalcaldesa de Madrid vive en la capital italiana junto a su marido, Alejandro Agag, y sus cuatro hijos

La vida actual de Alonso Aznar: sus empresas, México y los dos clanes que une con su boda

Compartir







Alejada desde hace años del foco político y mediático que marcó su juventud, Ana Aznar Botella ha querido dedicar su vida a la psicología, la enseñanza, la crianza y ahora también la escritura. A sus 44 años, la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar y de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella es psicóloga, profesora universitaria y madre de cuatro hijos, y su vida actual transcurre entre la investigación académica, el acompañamiento a familias y el desarrollo de proyectos centrados en el cuidado de los más pequeños.

Nacida y criada en Madrid, Ana se trasladó a Londres a principios de los años 2000 para comenzar su formación universitaria, estudiando el grado en Psicología en The Open University, seguido de un máster en Psicología Infantil Aplicada y un doctorado en Psicología del Desarrollo por la Universidad de Kingston.

Su formación le abrió las puertas del mundo académico, trabajando como profesora e investigadora en universidades británicas como la University of Surrey y la University of Winchester. Incuso ha ejercido en la John Cabot University de Roma, donde se estableció con su familia en 2022.

Una de las grandes novedades de su trayectoria profesional es REC Parenting, la plataforma online que creó junto a su marido, el empresario y expolítico del Partido Popular Alejandro Agag, con el objetivo de acompañar a los padres en la crianza de sus hijos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La plataforma ofrece masterclasses y talleres prácticos para abordar retos concretos de la crianza, contenido audiovisual y podcasts con expertos y testimonios de familias y asesoramiento personalizado con profesionales cualificados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Nuevo proyecto profesional

Además de su labor con REC Parenting, Ana Aznar tiene previsto publicar un libro en 2026, titulado 'Educar también es decir no: Cómo poner límites con amor', de la mano de la editorial Vergara.

En el libro, la psicóloga comparte estrategias prácticas para que los padres puedan equilibrar afecto y disciplina en la educación de sus hijos.

A través de 177 páginas, la obra muestra cómo lograr un ambiente familiar saludable, en el que la confianza y el respeto sean los pilares fundamentales con ejemplos cotidianos, reflexiones y varias herramientas prácticas.

De este modo, 'Educar también es decir no' se basa en su experiencia profesional y personal, y busca ser una guía para familias que buscan criar de forma consciente y respetuosa. Verá la luz el 22 de enero de 2026.

Su matrimonio con Alejandro Agag y vida personal

En el plano personal, Ana pasó por el altar en septiembre de 2002 en el Monasterio de El Escorial, dando el 'sí, quiero' a Agag un evento que atrajo gran atención mediática por el contexto familiar y político en el que se celebró. Tanto que años después fue bautizada como 'la boda de la maldición del Escorial', ya que trajo consigo la desgracia para muchos de los más de 1.000 invitados a la ceremonia.

A la boda acudieron, entre otros, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas: el que fue vicepresidente y ministro del Gobierno, Rodrigo Rato; quien dio nombre a la trama Gürtel, Francisco Correa; el expresidente italiano condenado a prisión, Silvio Berlusconi; Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, que poco después se divorciaron; Miguel Boyer e Isabel Preysler; y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía.

Más de 20 años después, la pareja vive en Roma junto a sus cuatro hijos adolescentes, Alejandro, Rodrigo, Pelayo y Alonso, con quienes ha equilibrado desde siempre la vida familiar con una carrera profesional exigente.

A diferencia de otros miembros de su familia, Ana ha elegido mantener un perfil discreto frente al público, centrándose en su labor como profesional y en su proyecto de apoyo parental, más que en su pasado familiar.