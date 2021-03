Un paracetamol antres de la vacuna de AstraZeneca

La vacuna de AstraZeneca es muy diferente de las otras dos que ya se administraban en nuestro país, Pfizer y Moderna, y en el caso de esta sí se disponen de estudios y datos del uso de paracetamol previamente a la recepción de la dosis. Y se ha demostrado que no afectan a la inmunización y que reducen los posibles efectos secundarios leves.



Por el contrario, en el caso de las otras dos vacunas, de ARN mensajero, el uso de medicación profiláctica antes de la recepción de las dosis no está recomendado por la falta de información al respecto. Y es que, en general no se recomienda tomar analgésicos o antitérmicos ante de la administración de cualquier vacuna, porque normalmente se ha observado una reducción de la respuesta inmune.