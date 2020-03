No las confundas con el coronavirus: Faringitis, alergias, asmas son las enfermedades que llegan con la primavera

Cada estación tiene sus reglas en lo que a salud se refiere , y la primavera no es una excepción. Llega el buen tiempo, aumentan las horas de sol y parece que se inicia una etapa en la que dejar atrás los resfriados y gripes de la temporada de frío... al menos en teoría. La realidad es que la primavera suele ser una época de cambios de temperatura bruscos y constantes (que muchas veces nos llevan a abrigarnos de forma inadecuada), lo que se traduce, entre otras cosas, en nuevas enfermedades respiratorias. Además, con el estallido de la naturaleza tras meses de letargo, los alérgicos comienzan su peor etapa del año: aumentan los casos de alergia, asma y rinitis. Repasamos cuáles son las enfermedades más comunes durante la primavera.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes en primavera?

Las alergias proliferan en primavera , y tiene sentido que ello ocurra porque el polen lo invade todo en estos meses. Una sola planta es capaz de producir miles de granos de polen, que no se ven a simple vista y que son los principales responsables de las alergias primaverales. Ojos llorosos, goteo en la nariz, picor de garganta… Un médico podrá aconsejarte qué tratamiento te conviene más .

Se trata de una inflamación del hígado causada por uno de los virus de la hepatitis, vinculada a alimentos y agua contaminados y falta de higiene. Suele provocar diarrea, pérdida de apetito, dolores de estómago, cansancio, fiebre y náuseas. Se trata de una enfermedad que suele curarse de forma espontánea y para la que no suele indicarse medicación: basta, en general, con mantenerse hidratado y vigilar nuestra nutrición. Existe vacuna para ello, pero es importante vigilar la higiene personal y la de los alimentos que consumimos.

En primavera aprovechamos para retomar contacto con la naturaleza, hacer más deporte… En definitiva, decimos adiós al aislamiento de los meses de frío aumentando significativamente nuestro nivel de actividad. Precisamente por eso, en esta etapa suelen aumentar las lesiones, provocadas por la vuelta al gimnasio, las maratones, las excursiones… especialmente si no nos encontramos en forma y tratamos de lograr mucho en poco tiempo. Para prevenirlo, modera tu nivel de exigencia, no te olvides de calentar, estira siempre que hagas ejercicio, mantén una dieta sana y no olvides hidratarte.