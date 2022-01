El testimonio de Jesús saltó de as redes y demostró lo que están sufriendo muchos médicos en Atención Primaria. "Hace semanas tomé la decisión más dura profesionalmente pero la más acertada. La que me ha dejado (por fin) dormir algunas horas y la que me ha permitido sobrevivir este último mes caótico. Solo sabiendo que todo acaba se ha podido llevar más ligera la carga de estos días. Me encanta mi profesión pero no soporto mi trabajo. Cada día se distancia más lo que pensé que haría y quería hacer, con lo que hago en realidad. Es como una herida que no cierra, y que por el tiempo que lleva es imposible suturar. Así que, estoy curándome por segunda intención. A las que seguís, por el motivo que sea, GRACIAS infinitas. Sois lo más valioso de este sistema. La única vida que le queda a la Atención Primaria sois vosotras. Perdimos la confianza de la población a la que atendemos, y nunca la tuvimos de las administraciones a las que pertenecemos. Ahora es momento de parar, de respirar, de reflexionar, de poner más tiritas en esta herida y colocar en orden todo lo que se ha movido por dentro este tiempo. Aguantad si tenéis fuerzas, buscad redes, apoyos y alianzas para continuar, y si no podéis más, parad. Antes de romperos por dentro, parad por favor. Yo he llegado a ese instante, y me siento un privilegiado por poder hacerlo. Hay contextos en los que resulta realmente difícil.