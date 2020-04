Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología: "Nos tenemos que olvidar de que las escuelas abran antes de julio"

"La bajada de la curva, que ha tenido un ascenso muy alto, no será rápida"

"Estamos arriba del todo. Es evidente que hemos tenido en la curva un ascenso muy alto, pero tenemos la buena noticia de que en los últimos tres-cuatro días, está bajando la transmisión de forma lenta pero sostenida y la previsión es que vaya bajando en esta línea. Sí que hemos de tener bastante paciencia, porque la bajada no será muy importante y rápida. Pero si seguimos con el cumplimiento de las normas, la transmisión será contenida en el tiempo. Esto anima a continuar", señala Pere Godoy.

"Nos tenemos que olvidar que escuelas y universidades abran antes de julio"

"Tenemos que seguir en esta línea. Viligar cómo va reduciéndose la transmisión. Debemos ser conscientes del impacto socioeconómico que estamos teniendo a causa de las medidas, por tanto, se tendrá que valorar en algún momento, seguramente a final de este mes , el intentar volver de forma lenta . Pero paulatina y sostenida a lo que es primero la actividad económica, de forma también controlada, para vigilar que no haya un rebrote de la enfermedad . Seguramente, lo que son escuelas y universidades, nos tenemos que olvidar de que se vayan a abrir antes del mes de julio y, por descontado, otros aspectos como los conciertos, los acontecimientos deportivos... nos tenemos que olvidar", asegura.

"Si logramos mantener unas medidas de distanciamiento físico entre nosotros, más el cumplimiento de medidas no farmacológicas, como el lavado de manos, de forma colectiva, sostenida y disciplinada , pues conseguiremos esta reducción de la transmisión", destaca.

"Si entra un virus en una escuela y se transmite a la familia sería un gran riesgo"

Prueba de test del Gobierno en 30 000 hogares

"Aquí hay dos aspectos. Uno, el tema del estudio a las 30 000 familias, lo que supone unas 63 000 personas aproximadamente. Esto, el valor que tiene, es un valor de conocimiento del nivel de transmisión que ha habido de la enfermedad. Sabemos que en esta enfermedad, hay muchos casos que son subclínicos -asintomáticos-, y que afortunadamente es bueno a nivel individual porque no generan gravedad. Desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, tiene mucha importancia porque, a pesar de que transmiten poco, como son muchos a nivel comunitario, generan muchas cadenas de transmisión . Por lo tanto, tener una estimación del número de personas que ya han pasado la enfermedad y que ya tienen anticuerpos es muy interesante para poder contrastar la información que tenemos con los casos registrados", comenta Godoy.

"Por un lado, conocemos el registro que tenemos y, por otro lado, nos puede dar una idea del porcentaje de población que ya tiene anticuerpos y que, por tanto, pueden jugar un papel muy importante de barrera inmunitaria para que el virus no se transmita tan rápido. Esta información, desde el punto de vista científico, es necesaria. Serán muy importantes los datos que se obtengan", añade.

"Las pruebas no reducen la transmisión pero dan conocimiento"

"El poner a disposición de todo el sistema sanitario pruebas, para que todas las personas que tengan la más mínima sospecha de poder estar enfermos, beneficia que puedan ponerse en contacto con el sistema sanitario y hacer las pruebas masivamente para detectar la enfermedad. Sería interesante disponer de las pruebas porque detectar a estas personas permite aislar a los enfermos para frenar la propagación, aunque no sean graves, es importante y cuarentenar a sus contactos. Esto depende del nivel de disponibilidad que se tenga de estas pruebas. A partir de ahí se verá si se puede ampliar a la población. Si se pudiera disponer de pruebas de manera masiva, sería un instrumento bienvenido. Aunque las pruebas no reducen la transmisión, dan conocimiento de los casos que hay", afirma el presidente de la SEE.