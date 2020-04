La era postcoronavirus: ni tu vida diaria ni el mundo volverán a ser lo mismo

Vivimos en una época de incertidumbre permanente

El miedo se va a superar

Al menos durante seis meses nuestra sociabilidad va a cambiar

Hay que evitar que la crisis económica tenga forma de L lo que sería devastador

Desde el punto de vista económico, "muchas personas van a tener auténticas dificultades de proyectos de vida , a no ser que tomen medidas que impliquen sanidad económica. Los economistas señalan que esto no se va a resolver en forma de 'V', que puede ser más factible una 'U', y que lo que se quiere evitar es una 'L'. Mucha gente es optimista con la solidaridad, pero eso está por ver. Hay que ver cuándo salimos, y cómo. La salida va a ser paulatina", explica el experto.

En China los códigos QR son ya una norma

Se creía que el control de movimientos era algo de China, pero no

"No creo que pase lo mismo aquí que en China. Son dos sistemas muy distintos. El confinamiento de los ciudadanos allí fue muy duro. Tenemos una cultura democrática muy sensible a los derechos de las personas. Se puede alargar el confinamiento o relajar algunas medidas, pero llegar a esos tipos de control no creo que se produzcan. Aunque otras cosas que pensabamos que no iban a pasar, han tenido lugar", añade Cardús.

Las relaciones familiares y con los mayores ¿cambiarán?

"La crisis del COVID-19 quizá está haciendo que descubramos cosas que las teníamos ocultas. Por ejemplo, ahora se pone acento en la situación de las residencias ante el coronavirus. Nosotros, antes de esto, no sabíamos cuánta gente moría por semana en las residencias. La situación dramática también pone al descubierto situaciones que son muy habituales pero que las tenemos muy disimuladas. Esta crisis no va a cambiar, por ejemplo, la manera de entender la relación entre familias, o de padres e hijos. El ritmo cotidiano te vuelve a meter en la rueda de cada día ", asegura Cardús.

La economía de España y su relación con Europa

Un ministro holandés propuso investigar a España ya que destacó la falta de previsión económica ante una crisis como la que vivimos. Un hecho que Antonio Costa, primer ministro de Portugal, catalogó de "repugnante". "La relación -tensa- entre países del norte y del sur de Europa no es novedad. Ya se produjo de una manera muy clara en la recesión de 2008 . Había una prima de riesgo muy alta y algunos países pensaban que no tenían que pagar la supuesta mala gestion de nuestro país. Esto se repite. La experiencia muestra que seguimos con los mismos errores", explica Cardús.

China y EEUU, la lucha por el control mundial tras el coronavirus

EEUU puede presentar una cifra escalofriante de fallecidos mientras China ayuda

Tercera Guerra Mundial, ¿Impensable?: "Una Tercera Guerra Mundial no va a ser producto de la crisis del coronavirus. Si la hubiera, no sería una guerra convencional. Sería económica y en eso ya estábamos. Trump tiene grandes proclamas, pero luego no avanzan. Lo que funciona en política son los intereses y no las palabras. Las palabras suelen ocultar intereses. Uno de los ámbitos de los que más se habla sobre Trump es su política con los inmigrantes: Obama expulsó a muchos más inmigrantes, lo que pasa es que no hacía ruido", concluye Cardús. La era post-coronavirus nos espera.