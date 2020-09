El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, considera que "no se da la situación" para que el Gobierno central intervenga Madrid y ha defendido las medidas aplicadas desde el Ejecutivo autonómico. Al mismo tiempo, el consejero de Justicia, Enrique López , ha insistido en que el Gobierno central debe coordinar las medidas para combatir la pandemia del covid-19 entre las Comunidades Autónomas y "no puede imponer".

"Desde la Comunidad de Madrid queremos trasmitir que la situación, aunque no es la ideal que nos gustaría, en cuanto a contagios y a control asistencial está con una vigilancia diaria. Entendemos que no se da la situación para tener que intervenir" , ha declarado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, al tiempo que ha remarcado que la Comunidad siempre ha tomado sus decisiones "pensando en los madrileños".

"Donde hay que discutir es en el ámbito técnico. Hay que reunir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde los consejeros hablen con los técnicos. Utilizar los medios de comunicación para proponer medidas entre la opinión pública es lo más desleal porque generamos terror, desconfianza y eso no conduce a absolutamente a nada", ha aseverado, por lo que ha llamado al Ministerio a la lealtad y a convocar el Consejo Interterritorial de Salud, que está previsto para el próximo miércoles. "Hay que sacar criterios técnicos y no hacer lucha política", ha indicado.

López cree que "se ha perdido el tiempo este fin de semana discutiendo con los medios de comunicación", criticando que el pasado jueves se alcanzaron unos acuerdos y "de repente" el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "comenzó a advertir en los medios de que no estábamos haciendo bien las cosas y estableció un criterio nuevo que no se había discutido en ningún órgano técnico" en referencia al ratio de 500 contagios por cada mil habitantes .

"Puede ser admisible o no. Qué significa cerrar Madrid, que alguien me lo explique. La Ley permite restringir la movilidad, limitar la actividad económica. Pero en el comunicado remitido nos dice que la atención primaria madrileña está soportando una presión asistencial y la hospitalaria . Por eso hay que trabajar para que no se estrese y en eso estamos todos, y especialmente la Comunidad de Madrid", ha indicado.

Del 155 al estado de alarma

"No se puede frivolizar ni banalizar con la palabra intervención de una comunidad. La Constitución establece instrumentos como el 155 o el estado de alarma si eso fuera necesario. A través de la Ley de Cohesión no se puede intervenir. Hay que tomar medidas coordinadas. El Gobierno tiene que tomar decisiones coordinadas y no puedo imponer. Es lo que nos piden los ciudadanos coordinación y no imposición", ha recalcado.