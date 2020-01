Los españoles desesperados en China que no pueden volver a casa

El sueño de bailar en una compañía china se convierte en pesadilla cuando estás atrapada a miles de km de casa. Y más cuando una ve que a todos sus compañeros les cancelan los vuelos. Laura vive a 700 km de Wuhan, pero en su ciudad también han cortado las carreteras y aunque todavía no está cerrado el espacio aéreo no puede llegar al aeropuerto más cercano. Tampoco se puede conseguir dinero con lo bancos cerrados.

"Mi preocupación es a la hora de volver a casa, porque estoy viendo que todos mis compañeros que están intentando salir, les están cancelando los vuelos", ha explicado la joven. Además, no puede llegar de ninguna manera al aeropuerto más cercano, "no puedo ir de ninguna manera a no ser que sea en taxi, pero debido a la afluencia están cobrando en negro y han triplicado su precio".