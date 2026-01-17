El 112 recibe 72 llamadas este sábado por el episodio de lluvia y nieve en Catalunya

Este sábado están en nivel naranja por nevadas Aragón y Castilla y León, mientras que Galicia lo está por temporal marítimo hasta las 12:00 horas y posteriormente pasará a nivel amarillo, según las últimas predicciones de la Aemet, en su página web.

En nivel amarillo con riesgo bajo, inferior al anterior por inclemencias varias del tiempo se encuentran las siguientes comunidades: Asturias, por nieve y oleaje; Cataluña, nieve y lluvias; comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por lluvias; Cantabria, País Vasco y Canarias por temporal marítimo.

En el Pirineo oscense, en alerta naranja, se acumularán 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.100 metros en el sector más oriental. En cotas altas los espesores serán muy superiores.

También está en alerta naranja la meseta de Ávila y de Segovia por espesores de nieve en 24 horas de 5 centímetros por encima de 800-900 metros. Asimismo está en naranja A Coruña (Galicia), aunque por temporal marítimo, por olas de 5 a 6 metros.

Bajo aviso por nieve aunque en nivel amarillo (riesgo bajo) se encuentran zonas del Pirineo y prepirineo catalán y el navarro, áreas de la cordillera cantábrica, la meseta de Salamanca, Zamora o la de León; del sistema central de Ávila y Segovia, o de la cordillera de Asturias y Picos de Europa y puntos de Teruel.