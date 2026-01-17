Once comunidades están hoy en alerta por nevadas, lluvias y oleaje, con Galicia, Aragón y Castilla y León en nivel naranja
Cataluña, en alerta amarilla por lluvias y nevadas este sábado
El temporal de frío y nieve que se registra este sábado en buena parte de España está provocando numerosas incidencias y cortes de carreteras por todo el país. Once comunidades están hoy en alerta por nevadas, lluvias y oleaje, con Galicia, Aragón y Castilla y León en nivel naranja (riesgo importante).
La DGT y la Aemet han pedido a los ciudadanos que se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de tomar su vehículo, así como si es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno si van a circular en carreteras afectadas por nieve.
El 112 recibe 72 llamadas este sábado por el episodio de lluvia y nieve en Catalunya
El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido 72 llamadas hasta las 11 horas de este sábado a causa del episodio de lluvia y nieve.
Según ha informado el 112 en un mensaje en X recogido por Europa Press la comarca desde donde se han registrado más llamadas ha sido el Tarragonès (Tarragona), con 24, y Perafort (Tarragona) ha sido el municipio más afectado con 18 llamadas.
Los avisos para este sábado
Este sábado están en nivel naranja por nevadas Aragón y Castilla y León, mientras que Galicia lo está por temporal marítimo hasta las 12:00 horas y posteriormente pasará a nivel amarillo, según las últimas predicciones de la Aemet, en su página web.
En nivel amarillo con riesgo bajo, inferior al anterior por inclemencias varias del tiempo se encuentran las siguientes comunidades: Asturias, por nieve y oleaje; Cataluña, nieve y lluvias; comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por lluvias; Cantabria, País Vasco y Canarias por temporal marítimo.
En el Pirineo oscense, en alerta naranja, se acumularán 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.100 metros en el sector más oriental. En cotas altas los espesores serán muy superiores.
También está en alerta naranja la meseta de Ávila y de Segovia por espesores de nieve en 24 horas de 5 centímetros por encima de 800-900 metros. Asimismo está en naranja A Coruña (Galicia), aunque por temporal marítimo, por olas de 5 a 6 metros.
Bajo aviso por nieve aunque en nivel amarillo (riesgo bajo) se encuentran zonas del Pirineo y prepirineo catalán y el navarro, áreas de la cordillera cantábrica, la meseta de Salamanca, Zamora o la de León; del sistema central de Ávila y Segovia, o de la cordillera de Asturias y Picos de Europa y puntos de Teruel.
La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y lluvias de hasta 66 litros en Tarragona
La borrasca Harry ha dejado una intensa nevada en el Pirineo catalán, donde es obligatorio el uso de cadenas en una docena de carreteras, y ha descargado lluvias de hasta 66 litros por metro cuadrado, especialmente en el Camp de Tarragona.
La previsión de intensas precipitaciones, en forma de nevada en la zona del Pirineo, ha obligado a Protección Civil a activar en fase de alerta los planes NEUCAT e INUNCAT, por lo que se pide extremar las precauciones en la carretera y evitar las actividades en áreas de montaña.
La nieve ha acumulado ya esta mañana importantes gruesos en el Pirineo, como los cinco centímetros alcanzados en la Vall de Núria, por lo que es obligatorio el uso de cadenas en una docena de vías, entre ellas la C-28 a su paso por el Port Bonaigua, la N-260 en Alp o Port Cantó y la N-230 Vilaller-Vielha.
La nieve tiñe de blanco Madrid y avisan del uso obligatorio de cadenas para subir a la sierra
La bajada de temperaturas que nos está dejando la borrasca Harry en España ha favorecido la llegada de la nieve a Madrid capital. La ciudad se ha teñido de blanco este 17 de enero.
Ayuntamiento y Diputación de Segovia piden máxima precaución ante la intensa nevada que deja acumulaciones de 10 cm
El Ayuntamiento de Segovia ha informado que la intensa nevada que comenzó durante la pasada madrugada, en torno a las 2.30 horas, ha generado acumulaciones de unos 10 centímetros en toda la ciudad, complicando la circulación tanto de vehículos como de peatones.
El departamento de Sostenibilidad Ambiental, a través de la concesionaria de limpieza FCC, ha mantenido a 20 personas trabajando en los servicios de limpieza en toda la ciudad, a través de la activación de cinco vehículos dotados de cuchilla y esparcidores de sal.
Tres de estos vehículos son de gran tamaño, uno mediano y una pickup más pequeña destinada a la limpieza de calles en el casco antiguo.
Transportes activa 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes en las nevadas de Aragón y Castilla y León
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha desplegado 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para afrontar el temporal de nieve para este sábado para afrontar las nevadas que puedan producirse en Aragón y Castilla y León ante el aviso de nivel naranja por nevadas emitido este sábado 17 de enero por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Transportes ha realizado un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución para aquellos que circulen por carretera. Además, recomiendan consultar previamente el estado de las vías que vayan a tomar a través de los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Gran nevada de madrugada en Ávila: 33 operarios y doce quitanieves hace frente a la nieve que dificulta la circulación por vías principales
Casi toda laprovincia de Ávila se viste de blanco. Un total de33 operarios y doce quitanieves trabajan para hacer frente a la gran cantidad denieve que ha caído durante la madrugada de este sábado. Los servicios municipales trabajan para limpiar las calles y aceras para facilitar el tránsito de peatones y vehículos.
La nieve afecta a 52 carreteras de ocho provincias este sábado por la mañana
El temporal de frío y nieve que se registra este sábado en buena parte de España afecta este mañana a 52 carreteras de ocho provincias, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, sobre las 10.30 horas, debido a la nieve, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en varias carreteras de Madrid y Ávila, concretamente en la AP-6 entre La Mata y Sanchidrián; en la AP-51 entre las provincias de Ávila y Segovia en el tramo Brieva-Vicolozano y también en Segovia, por la AP-61, en El Espinar.
Por otro lado, la DGT ha informado que queda totalmente prohibido el paso de camiones o articulados en Ávila, concretamente en la A-50, en Narrillos de San Leonardo y San Pedro del Arroyo y también en la A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo.