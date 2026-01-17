Salvador Illa se encuentra "en buen estado" tras una indisposición practicando deporte

Las pruebas sirven para "valorar una posible afectación muscular", según ha informado en un comunicado la oficina del presidente Illa

Compartir







TarragonaEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sufrido una indisposición tras practicar deporte este sábado por la mañana y está "en buen estado" aunque se somete a pruebas en un centro hospitalario.

PUEDE INTERESARTE Bertín Osborne aplaza su asistencia a las fiestas de Alcobendas por motivos de salud

Las pruebas sirven para "valorar una posible afectación muscular", según ha informado en un comunicado la oficina del presidente Illa este sábado por la tarde. Illa había visitado por la mañana el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona).

Salvador Illa ha suspendido su agenda tras esta indisposición

Según han informado fuentes del Departamento de Presidencia, el president, aficionado a correr y que suele entrenar a diario, se ha sentido "indispuesto" esta mañana después de practicar deporte debido a una afección muscular.

PUEDE INTERESARTE Última hora sobre el estado de salud de Jaime Anglada, amigo del rey Felipe

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ese motivo, ha suspendido su agenda y ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde se le están practicando diversas pruebas para determinar el alcance de la dolencia, aunque fuentes del Departamento recalcan que se encuentra bien y que, por el momento, no ha sido necesario su ingreso.

Ha acudido a un centro hospitalario al no mejorar su afección muscular

El president se ha sentido mal después de su entrenamiento diario, lo que no le ha impedido acudir a una visita institucional que tenía programada en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se ha reunido con el alcalde, Miquel Àngel Ribes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No obstante, tras la visita a Ascó se ha visto obligado a acudir a un centro hospitalario al no mejorar su afección muscular.